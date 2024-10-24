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Смотреть не вредно: какие проекты готовят для зрителей российские телеканалы

Смотреть не вредно: какие проекты готовят для зрителей российские телеканалы

Российские производители ТВ-контента готовы по-настоящему удивлять зрителей в новом сезоне: их ждут первый для Национальной Медиа Группы совместный продакшен с Китаем — фильм «Красный шелк», «Шоу из шоу» — пародийный проект СТС, а также минисериал по мотивам легендарной ленты «Москва слезам не верит», который снимает Жора Крыжовников.

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