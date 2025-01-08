Мошенники в России стали массово присваивать себе детские выплаты

если Сабина мужского пола то она Оглу, а если женского то Кызы. Это не цыгане, это азербайджанские фамилии

леонид рыбаков

власть позволяет и получается поощряет эти преступления . А сколько миллионов мигрантов пользуются этими льготами ни дня не работая в России .Как в Белоруссии не работал налоги не платил льготы не получишь .А ТУТ ВСЕХ СТАРИКОВ С АУЛА ПРИВЕЗ ПЕНСИИ ОФОРМИЛИ И УЕХАЛИ ДАЛЬШЕ В АУЛ ЖИТЬ .А вы россияне оплачивайте и терпите