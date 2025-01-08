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Мошенники в России стали массово присваивать себе детские выплаты

Мошенники в России стали массово присваивать себе детские выплаты

Мошенники в 59 субъектах России украли предназначавшиеся детям выплаты Правоохранительные органы привлекли к ответственности 631 женщину-мошенницу в 59 субъектах России за незаконное присвоение материнского капитала и других социальных пособий, направленных на поддержку детей.

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Комментарии
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Vlad
если Сабина мужского пола то она Оглу, а если женского то Кызы. Это не цыгане, это азербайджанские фамилии
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17 час.
леонид рыбаков
власть позволяет и получается поощряет эти преступления . А сколько миллионов мигрантов пользуются этими льготами ни дня не работая в России .Как в Белоруссии не работал налоги не платил льготы не получишь .А ТУТ ВСЕХ СТАРИКОВ С АУЛА ПРИВЕЗ ПЕНСИИ ОФОРМИЛИ И УЕХАЛИ ДАЛЬШЕ В АУЛ ЖИТЬ .А вы россияне оплачивайте и терпите
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14 час.
Александр Батт
Просто надо лучше контролировать этот процесс. И строже наказывать. Должны вернуть все похищенное в кратном размере.
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10 час.

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