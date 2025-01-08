Платон Беседин: Друзья, подписчики моего небольшого канала, особенно преданные подписчики!

Друзья, подписчики моего небольшого канала, особенно преданные подписчики!Я стал получать сообщения о том, что на моём канале всё больше одна лишь информация о том, что происходит с выбросами мазутам в Севастополе и черноморском регионе.
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