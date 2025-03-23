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И снова о Третьей Империи

Комментарий  к  посту Нам нужен мир. Желательно, весь.Я там высказываю  мнение, что  Гавриил  неудачное  имя  для  правителя  Третьей Империи, ибо народ  будет  потешаться и  слагать куплеты типа «Служил Гаврила президентом,  Гаврила император был…»))).

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