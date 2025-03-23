И снова о Третьей Империи

Комментарий к посту Нам нужен мир. Желательно, весь.Я там высказываю мнение, что Гавриил неудачное имя для правителя Третьей Империи, ибо народ будет потешаться и слагать куплеты типа «Служил Гаврила президентом, Гаврила император был…»))).