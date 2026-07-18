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Семак о пенальти «Зенита»: «Помните матч с «Локомотивом» и руку Дивеева? Если там поставили, то что говорить об этом? Трактовки арбитров всегда были под вопросом»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак высказался о судействе в матче за Olimpbet Суперкубок России против « Спартака » (1:1, 4:2 по пенальти).

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