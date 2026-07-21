Срок достижения минимальных показателей особо значимых инвестиционных проектов в Воронежской области увеличили до трёх лет

В Воронежской области для особо значимых инвестиционных проектов будет увеличен период, в течение которого «допускается недостижение минимальных значений параметров бизнес-планов», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
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