Сальдо: после победы России в СВО восстановить плотину Каховской ГЭС несложно

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину разрушения плотины Каховской ГЭС заявил, что после победы России в СВО вопрос восстановления объекта можно решить, поскольку технически это несложно.
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