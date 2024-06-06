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Сальдо: после победы России в СВО восстановить плотину Каховской ГЭС несложно

Сальдо: после победы России в СВО восстановить плотину Каховской ГЭС несложно

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину разрушения плотины Каховской ГЭС заявил, что после победы России в СВО вопрос восстановления объекта можно решить, поскольку технически это несложно.

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