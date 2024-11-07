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Жители Приморья обратились к Антону Волошко с наболевшими вопросами в сфере ЖКХ

Жители Приморья обратились к Антону Волошко с наболевшими вопросами в сфере ЖКХ

К председателю ЗС ПК Антону Волошко жители Приморского края обратились за решением наболевших вопросов в сфере ЖКХ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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