Жители Приморья обратились к Антону Волошко с наболевшими вопросами в сфере ЖКХ

К председателю ЗС ПК Антону Волошко жители Приморского края обратились за решением наболевших вопросов в сфере ЖКХ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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