Почему космонавты СССР никогда не писали завещания

Казалось бы, профессия космонавта является одной из самых опасных в мире. К примеру, еще при жизни Юрия Гагарина, погибшего, как известно, в авиакатастрофе, заживо сгорел при посадке после прибытия из космоса Владимир Комаров.
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