«Без «СП-2» мы не сможем отопить детсады и школы» – депутат бундестага

ПолитнавигаторПолитика«Без «СП-2» мы не сможем отопить детсады и школы» – депутат бундестагаБерлину необходим российский газ, потому что Германия закрывает атомные и угольную энергетику и без газа не справится.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонтий БукштейнКак трогательно: страна, расположившаяся за тысячи километров от континента Европа, за нее, эту Европу, решает, что ей, этой Европе, нужно, а что не нужно делать. Зря СССР ушел из Германии. Стояла бы ГСВГ в ГДР, и заокеанские "радетели" сидели бы на своем острове и не рыпались. Но ведь вот ушли, "миротворцы". И что теперь?Комментировать
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