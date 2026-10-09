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Царьград

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Перепечкина раскрыла историю названия Пыталова в Псковской области

Перепечкина раскрыла историю названия Пыталова в Псковской области

Директор «Музея Дружбы народов» Лариса Перепечкина рассказала о возможных причинах названия Пыталова в Псковской области, связывая его либо с имением поручика, либо с крепостью XV века, где происходили частые набеги лазутчиков.

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