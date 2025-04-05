Собянин рассказал, как школьникам присоединиться к волонтерскому движению

В столице действует более 880 молодежных групп, занимающихся волонтерством в разных сферах. Мэр Москвы Сергей собянин рассказал в своем Telegram-канале, как школьникам присоединиться к волонтерскому движению.
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