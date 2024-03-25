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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турки Аль аш-Шейх хочет провести крупный турнир в сентябре на «Уэмбли»

«Я общаюсь, думаю и учусь вместе Фрэнком Уорреном и Эдди Хирном, чтобы устроить какой-нибудь громкий ивент на «Уэмбли» в сентябре.

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