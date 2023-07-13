Пострадал за правдивый оклад

Кусаин Альменов

Генералы самое слабое звено в армии. Это было и Советском Союзе, и сейчас в РФ. У генералов вечно дрязги, вечно склоки, друг для друга подставы. Генералы вечно голодные, вечно недовольные, хмурые, сердитые, усталые якобы от трудов во имя Родины, якобы озабоченные судьбами Родины. Один Конашенков чего стоит. Генерал-лейтенант, специалист высшей категории ПВО и исполняет обязанности диктора ТВ. Андреева или Ситтель намного лучше эту работу выполнили бы, но нет генерал-лейтенант Конашенков лезет в голубой экран и бодрым голосом передаёт сводки с фронта. А результат генеральских трудов ноль. Даже минус. Потому как нет трудов для Родины, только для себя любимых.