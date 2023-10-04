Ольга Любимова обсудила с руководством РНО концертный сезон

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с художественным руководителем, главным дирижером Российского национального оркестра Александром Рудиным и директором коллектива Николаем Лебедевым концертный сезон.
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