Когда я впервые задумалась о том, почему мои ногти постоянно слоятся и выглядят тусклыми, стало очевидно: дело не только в генетике, но и в отсутствии системного ухода.
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