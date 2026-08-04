Топилин встретился с волонтерами из Апастово, которые шьют снаряжение для бойцов

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Максима Топилина Депутат уходящей Государственной Думы VIII созыва от Татарстана, председатель Комитета по экономической политике ГД Максим Топилин встретился с «серебряными» волонтерами Апастовского района республики, которые с 2022 года активно занимаются изготовлением тактического снаряжения для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии