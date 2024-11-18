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Закон и Порядок

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Безнадега...

Безнадега...

Сбежавшие из России либерасты решили устроить в Берлине митинг. Ну правильно, толку от них никакого, нужно же отчитаться перед хозяевами, что деньги они получают не зря.

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