Безнадега...

Сбежавшие из России либерасты решили устроить в Берлине митинг. Ну правильно, толку от них никакого, нужно же отчитаться перед хозяевами, что деньги они получают не зря.
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