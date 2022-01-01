Запад поддержал «Мемориал» *, чтобы позже добить Россию

Как нейтрализовать историческое «оружие» против нашей государственности? Сергей Аксенов На фото: сторонники общества «Мемориал"*(Организация признана иностранным агентом и решением суда ликвидирована на территории России) у здания Мосгорсуда (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Сахнин Игорь Пыхалов Мосгорсуд удовлетворил иск московской прокуратуры — и ликвидировал «Правозащитный центр „Мемориал“» * - на следующий день после того, как Верховный суд России ликвидировал Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» *.