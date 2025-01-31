Президенты Курдистана и Франции обсудили связи Эрбиля и Багдада

Двусторонние отношения, региональную стабильность и текущие события в Ираке обсудили президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани и его французский коллега Эммануэль Макрон, по телефону 31 января, сообщает Shafaq News.
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