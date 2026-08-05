Выезд на встречную полосу закончился госпитализацией двух водителей в Воронежской области

Авария произошла около 7:30 в районе села Коломыцево. По предварительным данным, 25-летний водитель «Lada Granta» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Chevrolet Niva» под управлением 43-летнего мужчины.
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