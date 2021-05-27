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Муж Ушкиной: «Весь прошедший год Наталья готовилась по моим планам, тренер сборной Мордовии никак не помогала. Из-за такого хочется брать и уходить»

Муж биатлонистки Натальи Ушкиной Александр Сарафанников прокомментировал слова президента Федерации биатлона Мордовии Анатолия Кузьмичева по поводу ее перехода в Румынию.

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