Небензя: РФ проголосовала за проект резолюции Генассамблеи ООН по Палестине

Российская Федерация проголосовала за разрешение Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций с просьбой к Тель-Авиву реализовать заключение судебного процесса ООН и удалиться с земель сектора Газа.
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