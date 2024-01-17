ВСУ потеряли 290 бойцов на донецком направлении

РИАМО - 17 янв. Украинская армия потеряла 290 военных на донецком направлении. Также российские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30 и самоходную пушку «Пион», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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