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ВСУ потеряли 290 бойцов на донецком направлении

ВСУ потеряли 290 бойцов на донецком направлении

РИАМО - 17 янв. Украинская армия потеряла 290 военных на донецком направлении. Также российские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30 и самоходную пушку «Пион», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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