Царьград Фото: коллаж Царьград Глава Нижнекамского района Татарстана подал в отставку на фоне скандала, связанного с выдачей жилищного сертификата мигранту из Таджикистана.
Хомяков назвал главную причину бесплатных квартир для мигрантов: "Когда надо - он Изя"
Комментарии
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Юрий Белов
ВСЕХ пришельцев из чуждой нам цивилизации - отправлять по домам ! Опыт показывает , нам и им вместе - не ужиться ! Кто в *гостях* - тот и должен уехать ! Не хотят ? Придётся выпереть силой !
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Все правда!!! Поддерживаю полностью!!!
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5 час.
Владимир Фердман
как только примут закон о конфискации по факту коррупции у том числе и у всех родственников до 7 колена тогда будет хоть какой то прогресс - погрязли все, чья подпись востребована по уши
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2 час.
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