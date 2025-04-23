СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    Конечно, в правовом поле- когда оттрахает нное количество детишек, потом его через несколько лет поймают, посадят- во...«Люди должны знат...
  • Петр Петрович Канаев
    Да, Вы правы. Жога один, либералов там до хера, а помощи ждать не от кого.Очередные плюшки ...
  • Александр
    По данным сайта DreamJob.ru, в 2025 году средняя зарплата уборщика служебных помещений в России — 32 000 рублей. Неко...Самый красивый и ...

Хомяков назвал главную причину бесплатных квартир для мигрантов: "Когда надо - он Изя"

Хомяков назвал главную причину бесплатных квартир для мигрантов: "Когда надо - он Изя"

Царьград Фото: коллаж Царьград Глава Нижнекамского района Татарстана подал в отставку на фоне скандала, связанного с выдачей жилищного сертификата мигранту из Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
ВСЕХ пришельцев из чуждой нам цивилизации - отправлять по домам ! Опыт показывает , нам и им вместе - не ужиться ! Кто в *гостях* - тот и должен уехать ! Не хотят ? Придётся выпереть силой !
Ответить
5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Все правда!!! Поддерживаю полностью!!!
Ответить
5 час.
Владимир Фердман
как только примут закон о конфискации по факту коррупции у том числе и  у всех родственников до 7 колена тогда будет хоть какой то прогресс - погрязли все, чья подпись востребована по уши
Ответить
2 час.
наверх