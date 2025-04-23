Хомяков назвал главную причину бесплатных квартир для мигрантов: "Когда надо - он Изя"

ВСЕХ пришельцев из чуждой нам цивилизации - отправлять по домам ! Опыт показывает , нам и им вместе - не ужиться ! Кто в *гостях* - тот и должен уехать ! Не хотят ? Придётся выпереть силой !

Владимир Фердман

как только примут закон о конфискации по факту коррупции у том числе и у всех родственников до 7 колена тогда будет хоть какой то прогресс - погрязли все, чья подпись востребована по уши