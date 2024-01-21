Генпрокуратура поддержала позицию Бориса Титова о необходимости урегулировать в КоАП порядок замены штрафа на предупреждение

Об этом говорится в письме, направленном уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову за подписью первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина.
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