Лидеры России и Белоруссии подпишут документы по развитию интеграции

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.