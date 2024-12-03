Лидеры России и Белоруссии подпишут документы по развитию интеграции

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
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