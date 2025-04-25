“Я была самой счастливой женщиной на земле”, – Маргарита Симоньян о горячо любимом муже

Маргарита Симоньян откровенно рассказала о жизни с Тиграном Кеосаяном, находящимся в коме. Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась сокровенным о своей жизни с режиссером Тиграном Кеосаяном, который уже несколько месяцев находится в коме.
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