“Я была самой счастливой женщиной на земле”, – Маргарита Симоньян о горячо любимом муже

Маргарита Симоньян откровенно рассказала о жизни с Тиграном Кеосаяном, находящимся в коме. Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась сокровенным о своей жизни с режиссером Тиграном Кеосаяном, который уже несколько месяцев находится в коме.