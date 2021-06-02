Скатерть-Самобранка

5 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо, наверное, вкусно, надо такие приготовить!!!Кабачки: новый ре...
  • Иван Наблюдатель
    А прямоугольный кусок, видимо, выкидывается... На самом деле, мудрить так не надо. Просто сразу положить треугольный ...Турецкий повар по...
  • Ирина Солодилина
    СпасибоТворожная запекан...

Овощное рагу с кабачками. Насыщенный вкус и польза лета

Овощное рагу с кабачками. Насыщенный вкус и польза лета

Овощное рагу с кабачками — яркий вкус весенних овощей, который понравится любителям подобных блюд. Овощное рагу с кабачками: ингредиенты Капуста белокочанная — 250 гр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх