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Международная коалиция: уже несколько стран требуют от США отменить новые санкции

Международная коалиция: уже несколько стран требуют от США отменить новые санкции

Новые ограничения, введенные Вашингтоном недавно, рикошетом ударили по многим странам, помимо России.

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