Издание дополненное: флагман АвтоВАЗа получил ESС и другие опции

С конвейера автозавода в Тольятти начала сходить Lada Vesta, оснащенная системой стабилизации ESP отечественного производства, обновленной системой мультимедиа и рядом других опций, связанных с безопасностью и комфортом.
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