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Иркутск Сегодня

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Игорь Кобзев: Великий чайный путь обретает второе дыхание как современный инфраструктурный проект

Сегодня в Иркутске начал работу VII Байкальский международный форум партнеров. Ключевой темой деловой программы стало обсуждение экономического и туристического потенциала Великого чайного пути – легендарного торгового маршрута, соединявшего Россию, Китай и Монголию.

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