Будущим медикам

В рамках профориентационной работы в период с конца февраля по середину мая в Белорусском государственном медицинском университете будет проходить бесплатная подготовка абитуриентов, заинтересованных в поступлении в университет по договору о целевой подготовке.
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