Экономист спрогнозировал курс рубля в мае

Экономист Беляев спрогнозировал курс рубля в мае по 84 за доллар О резком скачке рубля вниз говорить в ближайшей перспективе не приходится, как и резком укреплении, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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