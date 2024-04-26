Двор дома на Тверской улице в Дубне благоустроят летом

Дом № 9 на Тверской улице — самый большой в Дубне. В нем проживают около двух тысяч человек. Этим летом там проведут благоустройство двора: установят игровые комплексы, обновят асфальт и систему освещения.
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