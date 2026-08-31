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Татар-информ

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Курильщик, виновный в пожаре, в котором погибла его мать, пойдет под суд в РТ

Курильщик, виновный в пожаре, в котором погибла его мать, пойдет под суд в РТ

44-летнего жителя Бугульмы будут судить за гибель его 71-летней матери на пожаре. Об этом сообщает управление СК по Татарстану.

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