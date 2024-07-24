Стало известно, как выглядят открытки для «Морской почты» «Петербургского дневника»

Проект начинает работу завтра на Якорной площади в Кронштадте С 25-го по 28 июля в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте, как и в прошлом году, будет работать «Морская почта» «Петербургского дневника».
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