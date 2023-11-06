Сила и грация: Государственный академический ансамбль танца «Вайнах» впервые выступил в Рязани

Прославленный коллектив дал концерт в Рязани впервые, познакомиться с его ошеломительной энергетикой и уникальными творческими находками, воплощающими в себе всю глубину традиций и культуры чеченского народа, пришли сотни зрителей.
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