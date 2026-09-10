Андрей Литягин обратился в полицию из-за клеветы от Суханкиной

Андрей Литягин, композитор и основатель группы "Мираж", обратился с заявлением в полицию. Он требует провести проверку по факту клеветы со стороны экс-солистки Маргариты Суханкиной, заявившей о его долгах и розыске после начала Специальной военной операции.