Кадры последствий атаки дронов ВСУ на Нижнекамск

РЕН ТВ Видео последствий атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск, в ходе которой 13 сентября погибли два человека, публикует РЕН ТВ.
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