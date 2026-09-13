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Кадры последствий атаки дронов ВСУ на Нижнекамск

Кадры последствий атаки дронов ВСУ на Нижнекамск

РЕН ТВ Видео последствий атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск, в ходе которой 13 сентября погибли два человека, публикует РЕН ТВ.

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