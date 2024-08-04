Глава партии Мьянмы призвал РФ приобщиться к борьбе с терроризмом в стране

Глава партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи призвал Россию признать возникшее в его стране противостояние между центральным правительством и вооруженными формированиями терроризмом и присоединиться к борьбе с ним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии