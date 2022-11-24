Politros

8 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Елизарова (Федорова)
    Тоже мне,блин,советчик!Участь пшеков- торговать помадой и тенями!Торгаши хреновы!Качиньский предло...
  • Виталий Литвинов
    Абсолютно с вами согласен. Помнится, когда Суровикина на эту должность назначил главком, сколько авансов было выдано ...The National: ген...
  • Константин Белимов
    Пусть у себя в Польше за доллар в ресторане шикует, я бы посмотрел на него! Вот на 30 долларов и накапать им нефти по...Аналитик Юшков об...

«Не выходи на улицу без кувалды»: Евгений Пригожин объяснил, как попасть в ЧВК «Вагнер»

«Не выходи на улицу без кувалды»: Евгений Пригожин объяснил, как попасть в ЧВК «Вагнер»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос о возможности попасть в ряды ЧВК «Вагнер». Кроме того, предприниматель перечислил основные качества, характерные для представителей подразделения, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх