«Не выходи на улицу без кувалды»: Евгений Пригожин объяснил, как попасть в ЧВК «Вагнер»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос о возможности попасть в ряды ЧВК «Вагнер». Кроме того, предприниматель перечислил основные качества, характерные для представителей подразделения, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».