Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала

Съемочная группа ВГТРК, которая сопровождала военкора Евгения Поддубного, не пострадала при атаке на него в Курской области, заявил звукооператор команды Станислав Еловский, 8 августа сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии