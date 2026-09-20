Член УИК Херсонской области погибла при атаке дрона ВСУ на автобус

В результате целенаправленной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автобус погибла член участковой избирательной комиссии Херсонской области.
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