Российский рынок растет на фоне укрепления рубля

Российский рынок открыл торги в среду, 22 мая, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,34% до 3439,09 пункта, индекс РТС прибавил 0,2% до 1202,05 пункта.
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