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Регионы России

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Вандалы осквернили кладбище участников СВО в Алтайском крае

Вандалы осквернили кладбище участников СВО в Алтайском крае

Заявление о правонарушении зарегистрировано в отделении МВД России по Родинскому району. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

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