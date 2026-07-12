1 августтан тупланма пенсияләр яңадан исәпләнәчәк

Россиянең социаль фонды 1 августтан тупланма пенсияләрне ел саен яңадан санаячак, аның нәтиҗәсендә түләүләр 17,3 процентка артачак, дип хәбәр итте РИА Новостига РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университетының финанс факультетының иҗтимагый финанслар кафедрасы доценты Игорь Балынин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии