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1 августтан тупланма пенсияләр яңадан исәпләнәчәк

1 августтан тупланма пенсияләр яңадан исәпләнәчәк

Россиянең социаль фонды 1 августтан тупланма пенсияләрне ел саен яңадан санаячак, аның нәтиҗәсендә түләүләр 17,3 процентка артачак, дип хәбәр итте РИА Новостига РФ Хөкүмәте каршындагы Финанс университетының финанс факультетының иҗтимагый финанслар кафедрасы доценты Игорь Балынин.

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