Политика как она есть

В Каракасе начался антифашистский фестиваль «За новый мир». Об этом пишет ТАСС. В фестивале будут участвовать российские делегаты Палаты молодых законодателей СФ РФ, Молодой гвардии, Национального совета молодежных и детских объединений РФ.