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Политика как она есть

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В Каракасе начался антифашистский фестиваль «За новый мир»

В Каракасе начался антифашистский фестиваль «За новый мир»

В Каракасе начался антифашистский фестиваль «За новый мир». Об этом пишет ТАСС. В фестивале будут участвовать российские делегаты Палаты молодых законодателей СФ РФ, Молодой гвардии, Национального совета молодежных и детских объединений РФ.

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