Страшные вещи или добрые дела: на что были способны колдуны СССР

В СССР за тягу к магии можно было получить реальный срок как за «мракобесие». Однако в начале ХХ века ученые Советского Союза, как и большинства стран, внимательно относились к людям, увлекающимся подобными практиками, и даже изучали некоторых из них.
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