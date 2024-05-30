Предвыборный штаб Байдена назвал приговор Трампу признаком верховенства права

Пресс-секретарь предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена Майкл Тайлер назвал признание виновным в финансовом подлоге бывшего президента СШа Дональда Трампу доказательством верховенства права в стране.
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